Las dudas sobre si habrá un cuarto personaje en la nueva entrega de Sex and de City han sido despejadas; ya que se acaba de dar a conocer que Nicole Ari Parker se suma al set de And Just Like That.

Nicole Ari posó en una foto junto a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes han sido las protagonistas de esta emblemática trama, la imagen fue compartida a través de las redes oficiales de las actrices.

En enero de 2021 se anunció de manera oficial que un reboot de Sex and the City sería una realidad, y tras 10 años de la última entrega se reunirían los personajes de Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha. Sin embargo, trascendió que la actriz Kim Cattrall como Samantha Jones no formaría parte de esa nueva entrega titulada And Just Like That.

Lisa, la cuarta protagonista de ‘And Just Like That’

La actriz Nicole Ari Parker entrará a este proyecto con el personaje de Lisa, una madre de tres hijos que compartirá pantalla con las otras tres protagonistas. De esta manera se completa una vez más el cuarteto, sin embargo, no se reemplaza de manera directa el personaje de Samantha, sino que se trata de uno nuevo.