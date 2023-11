“Voy a empezar por ser muy honesto, después de hacer la primera temporada y del efecto que causó no me quedaron ganas de hacer una segunda en el sentido de que fue tan mágico, tan bueno lo que sucedió en la primera, que una segunda la ponía en riesgo, cuando te dicen ‘cuando te sale tan bien una cosa a la primera no la hagas una segunda porque se va a echar a perder”, explica.

Para Aranguré Valdés Sinaloa es altamente rico en su gastronomía y tradiciones.

“A mi en la primera temporada me quedó claro que en lo general conocemos muy poco nuestro Estado cómo sinaloenses, o sea tenemos una riqueza, y creo que eso lo sabemos en lo general, que tenemos una riqueza basta, pero no tenemos oportunidad, la mayoría de nosotros, no dudo quien lo haya, de abarcarlo en su totalidad, y creo que en esta segunda temporada lo hice convencido de que iba a descubrir un chorro de cosas que no conocía”.

“Sabía que iba hacer otra oportunidad para mostrar un montón de cosas, que un montón de gente no conoce, no solo del mundo sino sinaloenses mismos, y qué Sinaloa, no se si eso va a suceder, pero da para 20 temporadas y no nos acabamos el Estado en su riqueza prehispánica, colonial, la modernidad que está llegando al Estado, el valle, la montaña, la costa, es bellisimo”.

El gran desafío, dijo, fue superar la primera temporada.

“Nuestro gran desafío era sorprender otra vez, es decir, que la gente que vio la primera temporada dice ‘wow’ con su recorrido por el Estado, el chiste de esta segunda temporada es ‘wow’ con su recorrido del Estado, yo creo que ese factor de sorprender con toda la belleza que tiene nuestro Estado es el gran compromiso que tenemos con A qué sabe Sinaloa, y creo que se cumple muy bien, y por supuesto no fuera posible sin la ayuda de ocho historias bellísimas que vamos a contar que son los de nuestros chefs protagonistas”.

El proyecto tardó un año en “cocinarse” aunque comenta que todavía faltan de cuatro a seis meses para ya verlo distribuido.

En este filme dijo que se verán grandes y espectaculares imágenes, que encantarán al espectador.

“Yo creo que hay muchísimos lugares, pero yo les diría que le pusieran mucha atención cuando vayamos a la Bahía de la Reforma en Angostura, y por ahí habrá una sorpresa también en la mar mazatleco en uno de los episodios, y un atardecer bellísimo por Mocorito, creo que estos tres momentos son muy significativos, pero te puedo decir que me sorprendió muchísimo conocer las artes de pesca de la suripera, sustentable en la Bahía de Altata y muchas cosas más”.

La aportación

Con A qué sabe Sinaloa comenta se da la oportunidad de conocer al estado de manera positiva.

“Creo que la principal aportación de nueva cuenta va hacer poner a Sinaloa en una conversación positiva, donde la gente va a tener la oportunidad de ver procesos productivos sustentable, super modernos, ultra tecnificados, se van a sorprender con lo que capturamos del campo sinaloense, pero al mismo tiempo van a encontrar también procesos artesanales muy bellos, que son culturalmente importantes para las regiones a las que fuimos”.

“Van a ver gente de Sinaloa que está cuidado mucho su sierra, su valle, su costa, sus playas, su biodiversidad, y al mismo tiempo sinaloenses que se preocupan por hacer de este Estado un lugar mejor para todos, creo que tener la oportunidad que a través de A qué sabe Sinaloa de tener estás conversaciones cómo sinaloenses, y de Sinaloa para el mundo es la mejor aportación que hace esta serie documental”.

Cena con causa

El conocer la gastronomía sinaloense es el principal objetivo de esta docuserie, que en su lanzamiento celebrará una Cena con causa a beneficio del Jardín Botánico de Culiacán.

“A mi la cena me parece una oportunidad valiosísima, número uno porque vives un poco la experiencia gastronómica de nuestros ocho chefs seleccionados, esa es una oportunidad única, al igual que la pasada temporada estos ocho chefs no habían colaborado juntos, todos, los ocho, y creo que es una oportunidad maravillosa el poder comer estas propuestas de primera mano”, dice.

“De regalo apoyas con tu cena, o sea, no solo te llevas una cena maravillosa sino que apoyas a un proyecto tan importante como la Sociedad Botánica de Culiacán, y además te llevas un espectáculo bellísimo y la exclusiva de los primera vistazos de esta segunda temporada de A qué sabe Sinaloa, entonces antes que nadie te enteras que va a venir por ahí, algunos de los lugares que visitamos, la música bellísima de Daniel Torres, o sea, increíble, la verdad que es una experiencia completa”.

Más que invitar dijo que es hacer conciencia de apoyar a las asociaciones que trabajan en pro de algo bueno para el Estado.

“A mi la cena de la primera temporada me voló la cabeza, a pesar de ser, digamos, anfitrión, yo quedé impresionado con lo que sucedió y en aquel momento fue muy gratificante saber que estamos apoyando al Banco de Alimentos y está vez es para la Sociedad Botánica, en una espacio precioso además en Culiacán, y creo que pocas son las oportunidad que hay como la Cena con causa que vamos a tener este jueves, y ojalá y la gente esté consciente de eso, más que una invitación es hacer conciencia de que es una oportunidad única, y hay que aprovecharla, el que pueda, el que tenga el privilegio de aprovechar esta cena, hay que hacerlo”.

Para agendar

La Cena con causa se realizará el día 16 de noviembre en el Jardín Botánico de Culiacán, a las 20:00 horas. El costo es de 1,800 +iva por persona. Mayores informes a los teléfonos 6677 957136 y 6671 303755.