“Culiacán es una ciudad que tiene mucho potencial para poner restaurantes, es muy noble en este sentido, da para todo el mundo, y pues yo llego y empiezo a hacer mi propuesta de cocina internacional, con una fusión de la Baja California, siendo bienvenido por el intenso calor de la ciudad, lo que me llevó a modificar nuestra propuesta, arrancando un 9 de febrero de 2012, y hasta la fecha no hay día donde Culiacán no me sorprenda por todo lo que puede dar, y como dicen por ahí, si un mexicano nace donde le dé la gana, un sinaloense también”.

Resaltó que Sinaloa en su vida ha representado éxito, progreso, dejando a un lado ese paradigma que tiene la ciudad. “Culiacán es una ciudad fenomenal, y sus pueblos aledaños también, sin dejar de lado Mazatlán, puerto reconocido internacionalmente, Culiacán es una ciudad que se está modernizando, por lo que no dudo que se convierta en una gran metrópoli de México”.

Soto Alvarado recordó que con El Caprichito iniciaron en un pequeño local en la calle Ángel Flores, frente a Noroeste, en el cual cabían no más de 30 personas, pero hoy la historia es distinta, poseen tres sucursales, con la posibilidad de atender a muchos más comensales, esto gracias al apoyo de todo su equipo de trabajo, el cual él mismo creó.

“Lo más importante que tiene El Caprichito es su gente, son el corazón de todo esto, sin ellos no podríamos hacer, ni ser lo que somos hoy en día, es gente bien trabajadora, son un equipo muy joven. Mi chef en Montebello fue mi alumna, y hoy es mi jefa de cocina, una chica con mucho talento, lo repito, gente bien trabajadora, jóvenes que me ha tocado forjar como docente, transmitiendo mi conocimiento a ellos, cocineros que llegan con la ambición de sobresalir, y muchos me sorprenden, porque también aprendo de ellos”.