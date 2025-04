Ovacionan sinaloenses a ‘The Beatles Sinfónico’

Con el Teatro Pablo de Villavicencio a su máxima capacidad, lleno de aplausos y ovaciones, del público de todas las edades que coreó la música sesentera de Los Beatles, se llevó a cabo el concierto Beatles Sinfónico.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes lo ofreció dentro de su Primera Temporada 2025, con la participación de Grupo # 9, de Culiacán, como invitados.

Samuel Murillo, compositor y violinista de la Orquesta, como director invitado, el público disfrutó ampliamente el programa The Beatles Sinfónico, que inició con un solitario Paul McRubio (voz, guitarra y piano) cantando Yesterday, acompañado por la orquesta y su guitarra, para luego subir todos al escenario y cantar Eleanor Rigby, seguidos por sus insistentes acordes de violonchelo.

Los músicos interpretaron grandes éxitos, como She’s leaving home, Got to get you into my life, Pepper’s Lonely Hearts Club Band, With a little help from my friends, Penny Lane, Strawberry fields forever, A day in the life, Here comes the sun, Something y While my Guitar gently weeps.

Además, The long and winding road, Let it be, Abbey Road, Golden Slumbers, Carry that weigth y The end.

A petición del público cantaron otra, All you need is love, con un grupo de niños de blanco desfilando por el escenario y mostrando pancartas pidiendo el regreso de la paz y pregonando el amor, entre las palmadas y el coro del público. Y finalmente - ¡otra, otra! -, Hey Jude, que fue coreada ampliamente por los asistentes y concluyó con una apoteósica ovación.