“El único acto que cometí es que vi a ese señor tres días seguidos abajo del puente de la Soriana Santa Rosa, aguanté dos días, al tercer día dije ‘es demasiado lo que este señor está haciendo’, porque no traía patrulla, no traía moto, no traía vehículo, no traía infracciones”, mencionó.

Mario, quien presumió se encontraba a una distancia aproximada de 40 metros de donde estaba el policía de Tránsito, dijo haber llamado al 911, mientras que el agente también realizó una llamada y posteriormente se acercó al abogado para intentar quitarle el celular y solicitar la presencia de la patrulla 3295 de la Policía Municipal, para realizar la detención, por lo que el agredido intentó huir y resguardarse en la empresa de telefonía.

“Cuando me esposan, yo me subo voluntariamente a la unidad, voy limpiecito de mi ropa, de mi cara, me siento. ¿Por qué suben al tránsito encima de mí? Y a él no le importó que hubiera personas documentando y me da los primeros ‘cariños’, con mucho ‘amor’. En ese trayecto, para cuando llego a Seguridad Pública, ya voy bañado en sangre”, sostuvo.

“Yo de la espalda no supe ni el médico de Seguridad Pública supo porque nunca me dijo levántate la camisa; acudí a Cruz Roja y me dijeron a ver levántese la camisa. El médico de Seguridad Pública ni cuenta se dio porque agarró un trapito y me limpió”, detalló.