Andrés, el detenido, quien aparece en el video con playera roja, aparte de los jalones, golpes y maltrato que se observa, no fue llevado directamente al Centro de Seguridad Ciudadana: al igual que a Nancy, los “pasearon” por un rato exponiéndolos a las altas temperaturas.

Carlos lamentó que ahora tanto Andrés como Nancy y el resto de su familia vivan con miedo a las represalias, además de que psicológicamente el temor esté provocando insomnio y pesadillas.

La familia de Carlos son desplazados de una comunidad y les es difícil pensar que la situación los haga tener que irse del lugar donde encontraron su hogar hace más de cinco años.

Por su parte, Nancy, quien es estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, mostró ante las cámaras sus lesiones en la muñeca, la espalda, el labio partido y contó cómo la amenazaron con ponerle la “chicharra”.

“Primeramente cuando me agarraron aquí, dos muchachas me pegaron las piernas para que cayera de rodillas, de ahí me pegaron en el estómago dos veces y una de ellas me pegó en el labio. Después me agarraron y una de ellas me dijo ‘si no te calmas te vamos a dar con la chicharra’, y fue donde dije ‘pues ni modo que me lleven’. Ya cuando llegamos allá un señor chaparrito me dio una cachetada también”, detalló Nancy, aparte de ser víctima de burlas por parte de uno de los policías.