Asesinan a cuatro personas en Mazatlán durante la semana

Cuatro personas asesinadas y al menos ocho heridas de bala se registraron durante la semana del 19 al 25 del presente mes en Mazatlán, de acuerdo con información proporcionada por autoridades y estadísticas de este diario.

Cerca del mediodía del viernes 24 de abril el cuerpo de un hombre con huellas de violencia fue localizado en una brecha de la calle Cuauhtémoc que va a la marisma, en la Colonia La Sirena, al sur de este puerto.

Horas después, aproximadamente a las 18:30 horas de ese mismo día se reportaron dos ataques armados casi de manera simultánea, uno de ellos en un taller de reparación de motocicletas ubicado entre la Avenida Mutualismo y la calle Miguel Hidalgo, en la Colonia Lomas del Ébano.

De acuerdo con las primeras versiones, al lugar llegaron cuatro hombres a bordo de dos motocicletas y dispararon contra uno de los mecánicos que reparaba una motocicleta sobre la banqueta y otra de las personas armadas ingresó al taller y atacó a otro trabajador que se encontraba atrás del mostrador.

Las personas asesinadas en ese lugar fueron identificadas como Irvin Ernesto “N” y Jesús “M”, de 20 y 23 años de edad, al parecer eran hermanos.

Del otro ataque casi simultáneo ocurrió entre la Avenida Múnich y la calle Chico Michel, en la Colonia Luis Echeverría, donde hombres que viajaban en motocicletas llegaron a una llantera y uno de ellos descendió y disparó con un arma de fuego contra el llantero identificado como Cruz Ángel “N”., hiriéndolo en un brazo y una pierna, por lo que fue trasladado en una ambulancia a un hospital.

La violencia continuó en Mazatlán y cerca de las 19:00 horas del sábado 26 del presente mes se reportó ante las autoridades disparos de arma de fuego en la calle Doroteo Arango, casi esquina con la calle Toma de Santa Rosa, en la Colonia Francisco Villa, donde fue localizado el cuerpo de Martín “N”, de 35 años de edad, pero se desconoce el motivo de la agresión y la identidad de quien o quienes cometieron el homicidio.

Cerca de las 19:50 horas del miércoles 22 de abril un hombre identificado como Raúl Eduardo fue herido de bala dentro de un súper en el Fraccionamiento La Campiña.

El jueves 23, cerca de las 18:00 horas, un motociclista de oficio cobrador fue herido de dos balazos en la espalda al resistirse al intento de robo violento de su unidad en calles de la Colonia Valle de Urías, por lo que fue trasladado por socorristas a un hospital.

Mientras que el viernes 24, cerca de las 16:10 horas se reportó a las autoridades que momentos antes hombres armados llegaron a un taller de refrigeración automotriz ubicado en la Avenida Óscar Pérez Escobosa, casi esquina con la calle Guaymas, en la Colonia Jaripillo, al parecer para cometer un asalto, sin embargo los presentes se resistieron, por lo que dispararon a algunos de ellos en las extremidades inferiores.

Ahí resultaron heridas tres personas identificadas como Paúl Enrique “N”, de 44 años de edad, quien presentó tres impactos de bala en una pierna; Jesús Alfredo “N”, de 41 años, quien resultó con una herida de esquirla en el pie derecho y Adolfo “N”, de 32 años, quien presentó dos impactos de bala en la pierna derecha, por lo que los tres fueron trasladados a un hospital.

El sábado 25 de abril también se reportaron detonaciones de armas de fuego al aire en el Infonavit Playas.

Mientras que a las 22:20 horas del mismo sábado se reportó que un motociclista resultó herido de un disparo de arma de fuego al resistirse a un asalto en la Avenida de los Reyes, en el Fraccionamiento Santa Teresa, a un costado de la Secundaria Estatal Nueva Creación.

La misma noche del sábado un motociclista resultó herido de un disparo en un glúteo en las inmediaciones del Fraccionamiento Pradera Dorada, cuando fue interceptado por hombres armados que intentaron quitarle su unidad, de acuerdo con lo que informaron autoridades.