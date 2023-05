“Había suficientes recursos para desde hace mucho tiempo haber proyectado algo en grande, se intentó con ese mal proyecto del Tiburonario que terminó en un fracaso con 100 millones de pesos, que pues eso era el tema de los detalles de las administraciones que lo decían ahí que no había currículum de la empresa, que no tenía experiencia, cosas como esas que pasan a veces, eso qué te da a pensar, que por más bueno que fuera el negocio finalmente terminaba esto en la nada, en sostener un espectáculo en deterioro del edificio y obviamente sostener una nómina, pero no te daba mayor resultado”, sentenció.

Enfatizó que ahora ya que el dictamen aprobado la tarde de este 16 de mayo sea publicado esta misma semana en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, entrará el vigor al día siguiente y el Ayuntamiento de Mazatlán se queda sin Acuario pues aunque se diga que el Gran Acuario Mar de Cortés es de la Comuna, no es así.

“Eso no es cierto, será entonces, dentro de 30 años quizá del Ayuntamiento, porque así dice el decreto, será entonces, no ahorita, ahorita no lo vamos a poder administrar, estoy seguro que si queremos hacer algo ahí no nos lo permiten porque no somos parte de la administración del Acuario”; reiteró González Zataráin.

“Eso no, es una falacia, es algo que han manejado ahí para aminorar el golpe, pero en lo particular no tenemos hasta dentro de 30 años y de qué somos parte de ese 4 por ciento, es como si el estadio de beisbol o de futbol que tienen concesión no es de nosotros, se cobra el 8 por ciento, pero no porque se cobre el 8 por ciento va ser de nosotros, será cuando se termine la concesión, y será también el de futbol cuando se termine la concesión, mientras no son administrados por el Municipio”.

Inició con el 1 por ciento: Pérez Torres

En la sesión donde se aprobó el dictamen, el Regidor Martín Pérez Torres recordó que en un inicio cuando se dio el contrato se hablaba del 1 por ciento del ingreso de taquillas para el Ayuntamiento, luego el anterior Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, logró que se llegara al 4 por ciento.

“Creo que valdría la pena por Mazatlán, porque el Acuario por más que se diga que es de los mazatlecos el nuevo Acuario no es de los mazatlecos, no es de Mazatlán, tienen nombre y apellido quien tiene la concesión, es como el petróleo que es de los mexicanos, no, no es de los mexicanos, entonces que se pague conforme a lo que establece la Ley de Hacienda Municipal y que al Ayuntamiento le ingrese el 8 por ciento sobre la venta de los boletos mínimo”, subrayó Pérez Torres.