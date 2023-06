“Yo creo que es un logro en cuanto a la lucha contra la impunidad porque no deja de ser un precedente, hay que recordar que históricamente, al menos en el tema Mazatlán nunca se había visto que a servidores y a ex servidores públicos fueran vinculados a proceso derivado precisamente de las denuncias ciudadanas que se presentaron”, añadió Gustavo Rojo Navarro.

La vinculación a proceso de tres ex funcionarios del ex Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres y el Regidor presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo local, es un logro en la lucha contra la impunidad y queda como un precedente, dijo el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

Fue el pasado miércoles cuando el Juez de Control de la Sede de Justicia en Culiacán dictó auto de sujeción a proceso en contra de la ex Oficial Mayor del Ayuntamiento y titular de la Comisión de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán, Nayla Adilene Velarde Narváez; al Coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo local, Bernardo Eduardo Alcaraz Conde; al ex Director de Obras Públicas Luis Gerardo Núñez Gutiérrez y al ex Director de Servicios Públicos, José David Ibarra Olmeda.

Se les vinculó a proceso como probables responsables del delito de desempeño irregular de la función pública, en el caso de la adquisición directa de luminarias a Azteca Lighting.

En el caso del ex Alcalde Benítez Torres, en diferentes ocasiones su defensa solicitó que se difirieran las audiencias y lo mismo ocurrió en el caso más reciente argumentando que se sometería a una intervención médica en un ojo.