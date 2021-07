MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves que espera que el Gobierno de Israel actué con respeto a los derechos humanos, en el caso sobre la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de tortura en México. “No ha habido todavía respuesta y ojalá el Gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando la extradición de este funcionario público, entre otras cosas, por hechos de tortura, entonces yo espero que el Gobierno de Israel actúe de manera consecuente, que se apeguen a una política de respeto a los derechos humanos”, indicó el mandatario nacional. “Hace poco salió en un artículo del New York Times, como suelen hacer estas notas periodísticas, que atribuyen a una fuente muy informado o del más alto nivel [...] que supuestamente lo están protegiendo en Israel y no quieren autorizar la extradición o el mecanismo para que sea extraditado porque México votó a favor de la paz y que no se interviniera en Palestina y que, en represalia, ellos no van a enviar al señor Zerón”, señaló el político tabasqueño. “Marcelo Ebrard [Casaubón] envió una nota sobre esto al Gobierno de Israel y el embajador de Israel en México aclaró que no es una postura oficial, de todas maneras hubo una aclaración del Gobierno de Israel”, agregó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

ISRAEL NO RETRASA EXTRADICIÓN DE TOMÁS ZERÓN PARA “CASTIGAR” A MÉXICO, AFIRMA EMBAJADOR El embajador de Israel en México, Zvi Tal, rechazó, el pasado 19 de julio, que el Gobierno israelí obstaculice la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la AIC, en respuesta a la “diplomacia de ojo por ojo” contra México, que ha apoyado las investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a las acusaciones de crímenes de guerra contra Palestina, tal como lo afirmó un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times (NYT). “Con referencia al artículo publicado en el #newyorktimes (17.7) ‘Tomas Zerón, buscado por la justicia de Mexico (sic) se refugia en Israel’ quiero aclarar que los reclamos mencionados no tienen base alguna. La fuente citada no tiene ningún involucramiento o autoridad en estos asuntos”, indicó el diplomático israelí en su cuenta de la red social Twitter.