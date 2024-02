“Ya no habrá fraudes electorales como cuando dominaban los del PRIAN”.

“Es la democracia de ellos, la de los oligarcas, la de los ricos, la democracia de los corruptos y nosotros lo que queremos es que haya la democracia del pueblo, no queremos poder sin pueblo”, dijo el mandatario al ser cuestionado por diversos medios de comunicación.

“Yo no voy a intervenir, no estoy interviniendo, pero tenemos que garantizar que sea el pueblo el que elija a sus autoridades, porque antes eran los oligarcas, ellos lo que quieren es que siga lo mismo, quieren seguir robando, pero eso ya se acabó”, dijo.

Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del INE, fue el único orador y en su discurso criticó que desde el gobierno se ha atacado y buscado desaparecer a organismos autónomos y con esto volver a una época donde el poder estaba concentrado en el Ejecutivo lo cual, está evidenciado, en el reciente paquete de reformas del presidente.

“Ante los riesgos que hoy enfrenta la democracia es que hoy nos manifestamos en las calles del país”, señaló el ex consejero del INE y aseguró que la marcha no era para apoyar a ningún candidato ni partido, sino para defender la democracia y “decirle que no a toda propuesta” que busque desmantelar las “conquistas” ciudadanas.

Córdova dijo que se deben defender las reglas, condiciones e instituciones que permiten votar en libertad y de forma equitativa, las cuales constituyen una escalera para acceder al “primer piso” y que tomaron 40 años para consolidarse y hoy, “desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretender destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla”.