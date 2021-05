MÉXICO._ Evelyn Salgado Pineda, hija mayor de Félix Salgado Macedonio, ganó la encuesta de Morena para sustituir a su padre en la candidatura para la Gubernatura de Guerrero, ello luego de que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le negaron el registro, por no haber entregado su informe de gastos de precampaña.

“Agradecer a nuestro partido por permitirnos tomarnos en cuenta para llevar a cabo este ejercicio democrático, muchísimas gracias y los saludo con mucho afecto y cariño a todos”, expresó Salgado Pineda, este sábado 1 de mayo, en su cuenta de la red social Facebook.

“Evelyn Salgado es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero, así nos confirma nuestra encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, en la Comisión de elecciones”, aseveró, por su parte, Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

La Comisión Nacional de Encuestas de dicho partido señaló que Salgado Pineda tuvo un 30.9 por ciento de conocimiento, mientras que la aspirante con mayor conocimiento entre la población era la senadora Nestora Salgado García, con 38.7 por ciento.

Sin embargo, en el rubro de a quién prefiere como candidato de Morena a la Gubernatura, Salgado Pineda lidera la encuesta con 37.9 por ciento, frente al 10 por ciento conseguido por María de la Luz Núñez Ramos -ex alcaldesa de Atoyac-, y un 13.9 por ciento conseguido por la senadora del grupo parlamentario de Morena.

“Nosotros podemos llegar a la conclusión de que la compañera Evelyn Salgado es la compañera más posicionada en este momento para representar al partido Morena en el Estado de Guerrero”, aseguró Ivonne Cisneros Luján, integrante de la Comisión Nacional de Encuestas.

El partido -fundado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador- detalló que el tamaño de la encuesta para elegir a la sustituta de Salgado Macedonio, fueron mil 200 entrevistas, con un margen de error de más o menos 2.83 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.

A pesar de llevar cerca de un mes sin hacer campaña, Morena encabeza las preferencias electorales en Guerrero, con 42.8 por ciento, contra el 28.7 por ciento de Mario Moreno Arcas, de la alianza de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), según la última medición de la encuestadora Massive Caller.

NO ES “JUANITA”, AFIRMAN SALGADO MACEDONIO Y SU HIJA

El pasado 29 de abril, Salgado Macedonio confirmó que su hija sería incluida en la encuesta que aplicaría Morena en Guerrero para elegir a la candidata que lo sustituirá para contender por la gubernatura del estado. Sin embargo, aseguró que él no propuso eso al partido.

El senador con licencia estuvo en un evento de campaña de Norma Otilia Hernández Martínez, candidata de Morena a la alcaldía de Chilpancingo, donde dijo que lo único que se puede hacer es “cambiar lo que está mal”, por lo que el INE y el TEPJF deberían desaparecer.

“Yo no la propuse, sino que fueron los asistentes a la asamblea informativa del miércoles en la alameda de la capital los que comenzaron a gritar su nombre [Evelyn Salgado Pineda]. En ningún momento yo dije ‘aquí está mi hija, apóyenla’, me vería yo muy mal, lo que el pueblo decida”, dijo el ex alcalde de Acapulco, en una improvisada conferencia de prensa.

El tres veces ex candidato a Gobernador recordó que será la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la que realizaría la encuesta, en la cual además de su hija también estaba incluida la senadora Nestora Salgado García, así como ex alcaldesa de Atoyac Álvarez, María de la Luz Núñez Ramos; y, Esther Araceli Gómez Ramírez, integrante de la comisión nacional de elecciones del CEN de Morena.

No obstante, Salgado Macedonio consideró que contra él se ejerce “violencia política”, cuando se le acusa de pretender “imponer” a su sustituta.

Por otra parte, señaló que en caso de que su hija fuera elegida y ganara las elecciones, no pedirá ningún cargo ni será asesor. Después confirmó que volvería al Senado.

Por último, aclaró que Morena no le ofreció la dirigencia estatal del partido y él no aceptaría un cargo semejante, porque “yo no sirvo para eso, hay que ser francos. No soy presidente de Morena, ni delegado político, soy senador con licencia y me siento bien representado con Saúl López Sollano, y voy a ser Gobernador de Guerrero, ¿cuándo? No sé, pero voy a vivir 100 años”.

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo”, expresó Salgado Pineda, el pasado 14 de abril, en su cuenta de Facebook.

EL REPROCHE DE NESTORA SALGADO

El pasado 29 de abril, en entrevista con la cadena Milenio Televisión, la ex lideresa de las autodefensas dijo que en Guerrero “no se heredan coronas” y cuestionó cuál era el mérito de la hija mayor de Salgado Macedonio para participar en la encuesta.

“Quisiera hacer un llamado a los guerrerenses, a la gente que confía en la democracia, que confía en un proceso limpio, que no se permita la imposición, defendamos nuestro derecho. Esto no es de heredar coronas, esto no se hereda, se lucha para estar donde se está. Se camina de la mano del pueblo en sus necesidades para irte ganando un lugar en el corazón de los mexicanos o de los guerrerenses”, dijo Salgado García.

“¿Cuál es el mérito de Evelyn?, ¿de qué organización viene?, ¿de qué lucha viene? Yo no la conozco ni como activista, ni como luchadora social. No la conozco dentro de la política. O sea, ¿cuál es el mérito para competir ahora? O sea, solamente es porque se le va a dar el lugar del papá. Esa parte no la veo congruente con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que queremos los guerrerenses”, abundó la senadora.

“Sí debemos ser muy congruentes con lo que estamos haciendo”. De quedar en el lugar de Félix Salgado, dijo, sería un caso de nepotismo, lo que va en contra de las denuncias que han hecho en el pasado.

“No somos iguales a los demás, porque tenemos principios, ideales y somos congruentes”, finalizó Salgado García.