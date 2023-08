El Presidente Andrés Manuel López Obrador está presionando a Movimiento Ciudadano porque no quiere se sume al Frente Amplio por México, según advirtió Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional.

El líder nacional del PAN afirmó que el titular del Poder Ejecutivo Federal “usará todos los instrumentos del Estado para pactar con Movimiento Ciudadano y su candidato presidencial”, para la elección presidencial del 2024.

“López Obrador está presionando al partido de MC porque no quiere que se sume al Frente Amplio por México, porque una gran alianza de oposición tendría aún mayor fuerza para lograr el cambio positivo que el País necesita”, planteó Cortés Mendoza.

“El Presidente tiene tanto miedo de que la oposición se siga fortaleciendo que está usando todos los instrumentos del Estado y sus artimañas para evitar que esto suceda. Completamente metido en las próximas elecciones, buscará pactar con el partido de MC y con su eventual aspirante, porque López Obrador hará lo que sea intentando no perder el poder”, señaló el dirigente nacional panista.

”Los foros regionales llevados a cabo en la última semana resultaron un gran éxito, mientras que sus ‘corcholatas’ se están apagando. Por eso todos los días trata de desprestigiar a Xóchitl Gálvez, ha tratado de calumniar a los presidentes de partidos, de minimizar la participación de la sociedad y sigue atacando al Frente Amplio en sus mañaneras”, insistió Cortés Mendoza.

”También está tratando de dividir a la oposición, presionando a MC, pese a que miembros destacados de este partido han mostrado apertura, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro [Ramírez]. Sin duda, López Obrador tiene miedo y se le nota, sus corcholatas no resultaron ser lo que él esperaba, por eso, maquiavélicamente quiere dividir a la Oposición para seguir reinando”, finalizó el dirigente nacional panista.

“A diferencia de ustedes, @MarkoCortes, nosotros no actuamos en función de lo que diga el Presidente. Pero sí en función de lo que quieren los mexicanos. Y como la mayoría no quiere la alianza con la vieja política, es lo que haremos. Ustedes son el pasado al que no volveremos. Nosotros (sic) el futuro que México demanda”, respondió, horas después, Juan Zavala Gutiérrez, secretario general de Movimiento Ciudadano, en su cuenta de la red social X.

El dirigente de MC citó una parte de la encuesta elaborada por el diario Reforma, publicada el 28 de agosto de 2023, que ante el cuestionamiento de “¿Usted preferiría que MC compita por separado con un candidato propio o que se una a la alianza opositora PAN-PRI-PRD?”, el 57 por ciento prefiere que dicho partido compita por separado, 26 por ciento que se una al FAM y 17 por ciento “no sabe”.

El 26 de agosto de 2023, Xóchilt Gálvez Ruiz, aspirante a ser la candidata a la Presidencia de la República en 2024, del PRI, del PAN y del PRI, que integran la alianza “Va Por México” y que junto a algunos grupos de ciudadanos conforman el FAM, aseguró que López Obrador pretende imponer al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, como candidato de MC a la Presidencia en 2024, lo que, según la senadora panista, beneficiaría a Morena en los comicios, ya que dividiría el voto de los partidos de oposición.

Desde Mérida, Yucatán, antes de participar en el último foro regional del Frente Amplio por México, junto a Beatriz Paredes Rangel, la senadora hidalguense afirmó que “un sector” de Movimiento Ciudadano sí quería ir en alianza con el bloque opositor.

”Hay un sector de MC que desea caminar en la alianza, pero es obvio que el presidente quisiera que su candidato fuera el gobernador de Nuevo León. Él quiere poner candidatos de todos los partidos, pero la única que sí sabemos que es la candidata es Claudia [Sheinbaum Pardo], desde que empezó el proceso en Morena”, dijo Gálvez Ruiz.