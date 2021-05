“Me los voy a chingar, me los voy a chingar y bonito, bonito, ahí nos vamos a ver las caras”, fue la advertencia que lanzó esta tarde Félix Salgado Macedonio contra el INE y el Tribunal Electoral.

Durante su mitin, en el que estuvo acompañado por el líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una reforma electoral para que esos órganos “ya dejen de ser cochinos”, además de que “son torpes e ignorantes”.

Entonces, advirtió, “Morena tendrá que usar la mayoría, no hay que tenerles piedad, me los voy a chingar”.

“Se violentó mi derecho humano, político y electoral (...) se les olvidó que soy senador con licencia y me van a oír mi pico en la tribuna y ahora sí me los voy a chingar, me los voy a chingar y bonito, bonito, ahí nos vamos a ver las caras”.

También dijo que como seguirá siendo senador, pedirá a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda que fiscalice a los organismos electorales.

“Como son muy alérgicos a la fiscalización el INE y Trife, ahora ahí les va, pediré a la Unidad de Hacienda que vigile las cuentas del INE a ver cómo andan las cuentas, el dinero no es de ellos, es del pueblo”, sostuvo.

“Evelyn es mejor que yo, no hubo favoritismo”

Luego de que Morena anunciara que Evelyn Salgado Pineda será la nueva candidata para el gobierno de Guerrero, Salgado Macedonio aseguró que no va interferir en las decisiones de su hija, en caso de ganar las elecciones del próximo 6 de junio.

“No está el papá ahí. Mal haría yo en estar como sombra de ella. No, nunca, se equivocan. Evelyn es una mujer limpia, honesta, pública, transparente. Ella ha sido funcionaria, fue mi presidente del DIF tres años en Acapulco y salió muy bien y fue delegada de la Secretaría de la Mujer del gobierno del estado en Acapulco y ahí está la carta de la contraloría donde no tiene ninguna observación”, dijo.

El senador con licencia descartó que haya existido favoritismo para elegir a su hija como candidata de Morena. Destacó que se hicieron tres encuestas, una interna del partido y dos externas, y en las tres ganó Evelyn. “Ella es mejor que yo”.

“No hay favoritismo, no hay preferencia. Ustedes han elegido, no el papá, no Félix, no el padre, el pueblo, y vean con quién compitió, con señoras, mujerones, luchadoras, emblemas de la dignidad de la mujer”, aseguró.

“A quien quedara la íbamos a respaldar, esto es ser demócrata, eso es la democracia. Muchos aún no lo entienden y les vamos a ir enseñando qué cosa es la democracia. No es una candidatura. Si no quedamos, no pasa nada, quedarán quienes tengan que quedar. Nadie es indispensable, todos somos sustituibles”, destacó desde Chilpancingo.

Asimismo, pidió a sus seguidores no hacer propaganda con el nombre de su hija hasta que sea registrada como aspirante y así evitar que las autoridades electorales los sancionen.

“Ya vieron como están de sensibles y alérgicos los bandidos -con honrosas excepciones- del INE y del Trife, que son unos verdaderos mañosos, rateros, que nos robaron la candidatura en Guerrero”.

En su mensaje, reiteró que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nunca más le roben a ningún ciudadano mexicano su derecho constitucional a votar y a ser votado.

“Vamos a sentar precedente en México (...) Vamos a vencer a los mañosos y el 6 de junio les vamos a dar una gran lección, les va a salir el tiro por la culata”, enfatizó.