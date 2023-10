La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional que promovió el Gobierno estatal de Chihuahua, para no distribuir los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, elaborados por la Secretaría de Educación Pública Federal.

Por unanimidad y sin debate, los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal constitucional declararon fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), cuya titular es María Estela Ríos González.

Ríos González impugnó la decisión del Ministro Luis María Aguilar Morales, por haber admitido a trámite la controversia y otorgar la medida cautelar a favor del Gobierno estatal de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos Galván, militante del Partido Acción Nacional.

El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propuso a la Primera Sala de la SCJN declarar fundado el recurso de reclamación, propuesta que fue apoyada por sus homólogos Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

La Primera Sala de la SCJN consideró que el Gobierno estatal de Chihuahua no tenía alguna atribución qué defender en materia de elaboración, producción y distribución de libros de texto gratuitos, por tratarse de una atribución exclusiva de la Federación.

El mismo 4 de octubre de 2023, el Presidente Andrés Manuel López Obrador previó que la SCJN resolvería el tema de la suspensión contra la distribución de los libros de texto gratuitos, y que sería en favor de los gobiernos de Coahuila y Chihuahua, ya que “está podrido el Poder Judicial”.

”Hoy o mañana van a resolver sobre los libros de texto, y es muy probable que resuelvan mantener el amparo para que no se le entreguen los libros a los niños en Chihuahua y en Coahuila, a lo mejor me equivoco, pero está tomado el Poder Judicial”, dijo el político tabasqueño, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Un día antes, el titular del Poder Ejecutivo Federal confirmó que Ríos González acudió el 2 de octubre de 2023, a la sede de la SCJN, para entregar pruebas relacionadas con la suspensión de la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua y Coahuila.

”La Consejera Jurídica fue a la Corte a presentar unas pruebas para que resuelvan lo del amparo contra los libros de texto, porque están perjudicando al Poder Judicial [...] De manera especial, directa, el Gobernador de Coahuila, ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Riquelme [Solís], y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el ministro de la Corte Luis María Aguilar están perjudicando a muchos niños, niñas, que no tienen sus libros”, indicó el mandatario nacional.

”Estos dos gobernadores, la gobernadora, el gobernador, presentaron amparos y el Ministro Aguilar les concedió amparo y no tienen los niños de estos dos estados sus libros, por cuestiones politiqueras, por estar en contra de nosotros, los dos gobernadores y el ministro”, sostuvo López Obrador.

”No sé con quién fue, pero fue a eso, no creo que se haya entrevistado con la presidenta [Norma Lucía Piña Hernández], pero sí fue a presentar pruebas sobre este tema, porque sí nos importa mucho, está pasando el tiempo y no tienen libros [...] No hablé [con la titular de CJEF], ni cuando salió, ni cuando regresó, porque yo soy respetuoso de la decisión que toman los servidores públicos”, detalló.