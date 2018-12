Juicio de amparo contra planta de fertilizantes continuarÃ¡ pese a desistimiento de Librado Bacasegua

Juicio de amparo contra planta de fertilizantes continuará pese a desistimiento de Librado Bacasegua

El abogado Máximo Montes Quintero indicó que desde que se promovió el juicio de amparo se reconoció como quejoso a la comunidad de Lázaro Cárdenas, y no a Bacasegua Elenes en lo personal.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Pese al desistimiento de Librado Bacasegua Elenes en el juicio de amparo contra la planta de fertilizantes que se proyecta construir en Topolobampo, el colectivo Aquí No consiguió darle continuidad al proceso debido a que la parte quejosa es la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas y no propiamente el Consejo Supremo de Kobanaros.

"Cuando nos enteramos de que Librado había presentado un escrito, y ante la posibilidad de que fuera cierto, porque lo desconocíamos, hablamos con el gobernador de Lázaro Cárdenas, e hicimos un escrito y lo presentamos ante el juzgado para contrarrestar el escrito de Librado. El juicio sigue por parte de la comunidad, nada más que ahora está representada por el señor Ramón Ahumada, y va a seguir hasta las últimas consecuencias", expuso.

El juicio de amparo fue promovido en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la resolución en materia de impacto y riesgo ambiental en la que se aprueba el proyecto, en virtud de que no se consultó a la comunidad indígena para la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental, como se establece en el Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

La caso radica en el expediente 528/2018-7B del Juzgado Sexto de Distrito, y el Juez ya ordenó la suspensión definitiva del proyecto mientras se desarrolla el juicio.

La audiencia constitucional fue fijada para el día 13 de diciembre, pero según el litigante, es posible que sea diferida porque no se han admitido las pruebas.

Cabe señalar, que hay otro juicio de amparo promovido por la comunidad del campo pesquero Paredones, representado por Martín García Cruz, bajo el expediente 628/2018-2A, por el que también se ha concedido una suspensión provisional del proyecto.

Montes Quintero adelantó que la próxima semana esperan interponer otro juicio de amparo a través de otra figura, no precisamente indígena, mediante la cual buscan 'combatir el fondo' de la Manifestación de Impacto Ambiental.

ME OFRECIERON CIEN MIL PESOS: DEMANDANTE

Ramón Ahumada Llanes, quien tomó la figura de quejoso tras el desistimiento de Librado Bacasegua Elenes, indicó que intentaron sobornarlo para que también desistiera.

"Se me arrimaron unos señores ahí para que desistiera de la lucha, jalados por un señor que dice que es mi amigo pero no es nada mi amigo, porque me llevó con mentiras a donde estaban los señores esos. Por medio de Vicente Balderrama me ofrecieron cien mil pesos, no sé si sea su mandadero o qué", dijo.

"Ahí mismo les dije que no, que yo no aceptaba, porque yo no me mando solo, atrás de mí está el Consejo de Ancianos y mi pueblo yoreme. Yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias", agregó.

El gobernador tradicional de Lázaro Cárdenas señaló que los habitantes de la comunidad pesquera le han pedido continuar la lucha en su representación.

"La misma comunidad me lo ha pedido: no te dejes Ramón, sigue luchando, ya estás metido, sigue adelante. Si Librado no quiso a sus hermanos es porque no los valora, por ellos está donde está, y no es para que hubiera hecho eso, esa tranza, esa mañosada, de venderse así", externó.