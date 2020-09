Llamó 'ingobernables' a jóvenes asesinadas y tras polémica, renuncia Procuradora del DIF en Culiacán

Liliana Pimentel Villalobos ofrece una disculpa por la forma en que se refirió a las jóvenes halladas carbonizadas en Costa Rica

Belem Angulo

La Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Culiacán, Liliana Pimentel Villalobos, presentó al Presidente Municipal su renuncia, luego de que grupos de feministas locales solicitaron su destitución.

"El día de hoy presenté al Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, mi renuncia al cargo de Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Culiacán".

"Emito una disculpa pública a los familiares y personas cercanas a Andrea Lizeth y Brenda Guadalupe, que fueron cruelmente asesinadas en días pasados por la desafortunada frase que emití al ofrecer una entrevista a un medio local", dice Pimentel Villalobos en un video difundido por aplicación de mensajería.

Liliana Pimentel Villalobos calificó como “ingobernables” a dos adolescentes, de 14 y 16 años, víctimas de asesinato, localizadas en el Ejido el Huizache, el 2 de septiembre.

"Al parecer eran unas adolescentes, que los padres no reportaron como extraviadas, que no hubo la cultura de la Alerta Ámber, que no hubo la cultura de la denuncia de la desaparición, porque la mamá de una de ellas es adicta, son niñas ingobernables, de las que 'ahorita vengo, ya me voy' o andan en la calle y los padres no cuidan”, señaló la funcionaria.

“En el grupo de procuración pusieron 'son las chicas que desaparecieron'; entonces, me dice un comandante: no, me dijo, son homosexuales, son transexuales. Ah, OK, me fui tranquila".

Ante estos comentarios, colectivos feministas convocaron a una manifestación para la tarde de este jueves buscando el despido de la funcionaria.

"Jamás justifiqué, ni justificaré los actos que atenten contra la vida, la seguridad, la integridad de ningún ser humano", continúa el video.

"Espero que el mismo ánimo y entusiasmo que han puesto los colectivos y demás instituciones publicas, que han emitido comunicados y acusaciones para solicitar mi renuncia (...) lo pongan para establecer el esclarecimiento de la victimización real de miles de casos de violencia, homicidio y violación de derechos", pide Pimentel Villalobos.