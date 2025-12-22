Confirma la FGE muerte de tres personas tras enfrentamiento armado en Escuinapa

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó tres muertes derivadas del enfrentamiento armado entre grupos contrarios de la delincuencia organizada, registrado el domingo en el municipio de Escuinapa.

De acuerdo con la autoridad investigadora, una de las víctimas falleció después de recibir atención médica en un hospital y presuntamente habría participado en la refriega ocurrida durante la mañana del domingo. El caso quedó asentado en una carpeta de investigación por el “delito de homicidio por enfrentamiento”.

Mientras que otros dos decesos también se registraron en el municipio. Un taxista, identificado como Gustavo, perdió la vida en la colonia Paredones, mientras que otra persona, dedicada a la renta de lavadoras, falleció en la colonia Centro. Ambos hechos fueron integrados en carpetas de investigación por homicidio por otros.