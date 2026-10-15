Confirman siete detenidos tras cinco cateos federales en Laguna Colorada, Culiacán

CULIACÁN. _ Siete personas detenidas, entre ellas dos presuntas operadoras logísticas de una organización criminal, así como el aseguramiento de armas, municiones, droga, vehículos y equipos de comunicación, es el saldo oficial de cinco cateos ejecutados por fuerzas federales durante la madrugada de este jueves 15 de octubre en la comunidad de Laguna Colorada, al sur de Culiacán. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó los resultados del operativo luego de que circularan videos en redes sociales sobre el despliegue de las corporaciones federales y la inconformidad de habitantes de la localidad. “Con relación a un video difundido en redes sociales sobre un operativo de fuerzas federales en la localidad de Laguna Colorada, en Culiacán, Sinaloa, se informa que la intervención forma parte de una investigación contra una célula delictiva generadora de violencia en la región”, informó la autoridad federal.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención derivó de trabajos de inteligencia e investigación. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia. Las fuerzas federales ejecutaron cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio de Culiacán. Como resultado, detuvieron a siete personas, entre ellas dos mujeres señaladas como presuntas operadoras logísticas de la organización criminal. Además, aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, vehículos y equipos de comunicación. Hasta el momento, la información difundida por el Gabinete de Seguridad no precisa las identidades de todas las personas detenidas ni detalla el presunto papel de cada una dentro de la estructura delictiva.

Habitantes bloquearon el paso a fuerzas federales Desde las primeras horas de este jueves, habitantes de Laguna Colorada manifestaron su inconformidad con el operativo y denunciaron presuntas irregularidades durante las intervenciones en la comunidad.