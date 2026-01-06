$!Fiscalía de Sinaloa reduce 23% de homicidios omitiendo heridos y reclasificando asesinatos

Durante diciembre hubo –oficialmente– 128 asesinatos en Sinaloa, 122 homicidios y 6 feminicidios, según los datos que la Fiscalía de Sinaloa (FGE) reporta en su página oficial; sin embargo, de acuerdo con un análisis realizado por Noroeste con los reportes diarios que la misma FGE emitió a medios de comunicación, en Sinaloa hubo en realidad 166 asesinatos durante el último mes del año, además del hallazgo de 10 cuerpos y restos óseos en fosas clandestinas que no se agregan a la estadística. Con ese registro, diciembre de 2025 se convirtió en el diciembre más violento de la historia de Sinaloa, al superar los 168 asesinatos registrados en el año 2010. Los datos de homicidios dolosos, el delito considerado como estándar internacional para medir qué tan violento es un estado, no cuadran ni con lo que la misma Fiscalía sinaloense, encabezada por Claudia Zulema Sánchez Kondo, reportó de manera cotidiana, pues al acumular los datos de los informes diarios de diciembre, los homicidios suman un total de 130 casos (incluidos los seis feminicidios), dos casos más que lo que la FGE consignó definitivamente en su página oficial al cierre del mes.

Omisiones y reclasificaciones Pero la discrepancia más relevante está en que la FGE aplicó dos medidas sin explicación alguna: primero, no sumó los ocho casos de personas heridas en ataques armados que murieron posteriormente en el hospital y, segundo, clasificó 28 casos de muertes dolosas con criterios como “causa de muerte por determinar” (10 casos), “homicidio por otros” (cinco casos), “agresión a la autoridad” (dos casos) y “homicidio por enfrentamiento” (11 casos). La omisión y la reclasificación de esos homicidios le permitió a la Fiscalía de Sinaloa reducir en 23 por ciento los homicidios de diciembre.



Heridos que mueren pero no se agregan El recurso más utilizado por la institución procuradora de justicia de Sinaloa es la mención de personas heridas en ataques a balazos que murieron en un hospital en días posteriores, los cuales la FGE reportó que se agregarían a la estadística del día preciso del ataque, pero no fue así. Durante diciembre, Noroeste contabilizó ocho casos de personas heridas el día 24 de noviembre y los días 2, 3, 17, 18, 19, 23 y 27 de diciembre, las cuales murieron en diversos hospitales del Estado durante el mes de diciembre y que, de agregarse a la estadística reportada por la propia Fiscalía, hubieran sumado 137 homicidios, 7 por ciento más que el dato oficial de 128. El dato oficial evidencia que la institución a cargo de Sánchez Kondo no agregó los homicidios que ella misma reportó y reconoció como homicidios dolosos en sus informes diarios.

‘Causa de muerte por determinar’

Otro recurso que acumuló 10 casos durante diciembre fue la “causa de muerte por determinar” pero que nunca se determina, pues no hay informes posteriores ni actualizaciones de estos casos por parte del área de comunicación de la Fiscalía. Noroeste pudo constatar que este recurso se sigue utilizando, incluso a pesar de que hay huellas de violencia en las víctimas o, incluso mensajes criminales, tal es el caso del hallazgo de una bolsa de restos humanos en la Loma de Rodriguera el día 26 de diciembre y cuya causa de muerte la Fiscalía dejó pendiente.

‘Homicidios por otros’

Otro recurso es el de clasificar asesinatos como “homicidio por otros”, sin que se explique qué significa esa categoría, y que agrupó cinco casos. En este recurso se encuentra, por ejemplo, el caso de las dos víctimas colaterales de los enfrentamientos ocurridos en Escuinapa el día 21 de diciembre, un taxista que murió en medio del fuego cruzado y una persona comerciante de lavadoras.

‘Homicidio por enfrentamiento’ El “homicidio por enfrentamiento” acumuló 11 casos. El más emblemático es el de las cinco personas halladas asesinadas, dos de ellas carbonizadas dentro de vehículos, tras los enfrentamientos armados del 17 de diciembre en la mancha urbana del municipio de Escuinapa.

También destacan otros casos, como el de dos hombres asesinados a balazos en Las Coloradas el pasado 20 de diciembre y el de otros dos en la comunidad de Molo Viejo, en Culiacán, el 8 de diciembre.

‘Agresión a la autoridad’ Otro recurso que la FGE usa para no acumular más homicidios es el de consignar los asesinatos de agentes de seguridad como “homicidio por agresión a la autoridad” y que durante diciembre acumuló dos casos, uno el 10 de diciembre, tras el asesinato de la agente municipal Nayeli en Los Alamitos, en Navolato; y otro el 23 de diciembre, cuando un agente municipal de nombre Luciano fue baleado hasta morir en pleno centro de la ciudad.