Informe diario: 1 muerto por explosivos en Sanalona; 3 homicidios y 5 privaciones de la libertad el sábado

Este sábado 14 de marzo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, las autoridades confirmaron la localización sin vida de una persona tras un ataque con explosivos lanzados por drones en la sindicatura de Sanalona; un hombre fue asesinado tras un ataque a balazos que dejó también dos mujeres heridas en la colonia CNOP. En Mazatlán se registró el asesinato de una persona en la colonia Ampliación Esperanza, se llamaba Ángel y tenía 20 años.
Por otro lado, las autoridades informaron de la captura de tres hombres con armamento y un centro de monitoreo clandestino en la comunidad de la Guamuchilera, municipio de Sinaloa.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 122 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó una denuncia en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 968 asesinatos y 3 mil 505 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 14 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,968 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,505 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,127 vehículos robados (18.3 diarios)
◉ 3,363 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 55 homicidios para un promedio de 3.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 14 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 641 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 505 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 193 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.8 diarios.