Informe diario: 4 homicidios, entre ellos un menor con autismo, y 18 vehículos robados el jueves

Este jueves 14 de agosto se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona falleció en el Hospital Integral y en Culiacán, se registró el hallazgo de una persona asesinada y desmembrada en La Campiña; un menor de 15 años con autismo fue asesinado en su domicilio de la colonia Juntas del Humaya, así como el fallecimiento de una persona en el Hospital General, quien había ingresado por hechos violentos el pasado 11 de julio de 2025. Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 135.

Por otro lado, el Secretariado agregó 18 nuevos robos de vehículos en el Estado.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 872 asesinatos y mil 862 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 14 de agosto de 2025 es de: ◉ 1,872 homicidios dolosos (5.5 diarios) ◉ 1,862 personas privadas de la libertad (5.5 diarios) ◉ 6,590 vehículos robados (19.4 diarios) ◉ 1,587 personas detenidas (4.7 diarios) ◉ 110 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de agosto se registraron 62 homicidios para un promedio de 4.4 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 4 de agosto de 2025 se han abierto mil 862 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 253 denuncias ante la FGE.