Informe diario: 5 homicidios, 1 abatido en Rosario y 20 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 20 de agosto se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se reportó el hallazgo de una persona sin vida en la colonia El Barrio, otra en la colonia Los Huizaches y una más en la sindicatura de Aguaruto. Además, se registró el fallecimiento de una persona que resultó herida en un hecho registrado en el fraccionamiento Paseo Azteca.

En el municipio de Navolato, se localizó a una persona asesinada sobre la carretera que conduce de Navolato al poblado 5 de Mayo.

También, en Rosario, un joven de nombre Alexis fue abatido por elementos del Ejército tras una presunta persecución.

Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 126.