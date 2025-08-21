Informe diario: 5 homicidios, 1 abatido en Rosario y 20 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 20 de agosto se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se reportó el hallazgo de una persona sin vida en la colonia El Barrio, otra en la colonia Los Huizaches y una más en la sindicatura de Aguaruto. Además, se registró el fallecimiento de una persona que resultó herida en un hecho registrado en el fraccionamiento Paseo Azteca.
En el municipio de Navolato, se localizó a una persona asesinada sobre la carretera que conduce de Navolato al poblado 5 de Mayo.
También, en Rosario, un joven de nombre Alexis fue abatido por elementos del Ejército tras una presunta persecución.
Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 126.
Por otro lado, el Secretariado federal agregó 20 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 891 asesinatos y mil 879 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de agosto de 2025 es de:
◉ 1,891 homicidios dolosos (5.5 diarios)
◉ 1,879 personas privadas de la libertad (5.4 diarios)
◉ 6,665 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,617 personas detenidas (4.7 diarios)
◉ 111 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de agosto se registraron 81 homicidios para un promedio de 4.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de agosto de 2025 se han abierto mil 879 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 260 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13 diarios.