Informe diario: 6 homicidios, restos óseos y 16 vehículos robados el martes

Este martes 19 de agosto se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Navolato, se reportó el hallazgo de una persona asesinada sobre la carretera Navolato–Altata y otra más en un camino que conduce del poblado Buenos Aires a la Maxipista. En Culiacán, tres personas fueron localizadas asesinadas en la colonia Felipe Ángeles, entre ellas una mujer, y una más en la colonia Sinaloa.
Asimismo, en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, se registró el hallazgo de restos óseos.
También se reportó el asesinato de un oficial de la Guardia Nacional en un retén de la Colonia los Huizaches, al sur de Culiacán; en el lugar fue detenida una persona.
Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 124.
Por otro lado, el Secretariado federal agregó 16 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 886 asesinatos y mil 877 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de agosto de 2025 es de:
◉ 1,886 homicidios dolosos (5.5 diarios)
◉ 1,877 personas privadas de la libertad (5.4 diarios)
◉ 6,645 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,617 personas detenidas (4.7 diarios)
◉ 110 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de agosto se registraron 76 homicidios para un promedio de 4 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de agosto de 2025 se han abierto mil 877 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 240 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.6 diarios.