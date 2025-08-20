Informe diario: 6 homicidios, restos óseos y 16 vehículos robados el martes

Este martes 19 de agosto se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Navolato, se reportó el hallazgo de una persona asesinada sobre la carretera Navolato–Altata y otra más en un camino que conduce del poblado Buenos Aires a la Maxipista. En Culiacán, tres personas fueron localizadas asesinadas en la colonia Felipe Ángeles, entre ellas una mujer, y una más en la colonia Sinaloa.

Asimismo, en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, se registró el hallazgo de restos óseos.

También se reportó el asesinato de un oficial de la Guardia Nacional en un retén de la Colonia los Huizaches, al sur de Culiacán; en el lugar fue detenida una persona.

Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 124.