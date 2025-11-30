Informe diario: 9 detenidos, 1 homicidio y 2 agresiones a balazos el sábado

Este sábado 29 de noviembre se registró un homicidio en Sinaloa cuando un joven fue asesinado a balazos frente a un domicilio de San Fermín, en Culiacán.
En otros hechos de alto impacto, un motociclista fue agredido a balazos en la colonia Buenos Aires de Culiacán, y luego trasladado a un hospital para ser atendido. Además, una persecución a balazos dejó tres vehículos dañados en la colonia Rafael Buelna.
Por otro lado, nueve personas fueron detenidas con armas, droga y vehículos en diversos operativos de las autoridades en Culiacán.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 146 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 401 asesinatos y 2 mil 829 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 29 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,401 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,829 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,490 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,966 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 141 homicidios para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 29 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 285 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 829 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 442 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.2 diarios.