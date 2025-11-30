Informe diario: 9 detenidos, 1 homicidio y 2 agresiones a balazos el sábado

Este sábado 29 de noviembre se registró un homicidio en Sinaloa cuando un joven fue asesinado a balazos frente a un domicilio de San Fermín, en Culiacán.

En otros hechos de alto impacto, un motociclista fue agredido a balazos en la colonia Buenos Aires de Culiacán, y luego trasladado a un hospital para ser atendido. Además, una persecución a balazos dejó tres vehículos dañados en la colonia Rafael Buelna.

Por otro lado, nueve personas fueron detenidas con armas, droga y vehículos en diversos operativos de las autoridades en Culiacán.

Con estos datos, noviembre se proyecta con 146 homicidios.