Informe diario: 9 detenidos, 2 homicidios y 13 vehículos robados el martes

Este martes 12 de agosto se registraron dos homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue hallada asesinada por la carretera Navolato–Altata, a la altura del poblado Bariometo. En Culiacán, otra persona fue encontrada sin vida en la carretera Culiacán–Tepuche, en la sindicatura de Tepuche.
En la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro, se registraron nueve denuncias, quedando debidamente registradas en Carpeta de Investigación.
También, un operativo en Colinas del Rey dejó 3 detenidos, armas, vehículos y fentanilo decomisado; y en otro enfrentamiento en la colonia Loma de Rodriguera hubo un saldo de seis detenidos y un menor abatido.
Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 132.
Por otro lado, el Secretariado agregó 13 nuevos robos de vehículos en el Estado.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 861 asesinatos y mil 853 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 12 de agosto de 2025 es de:
◉ 1,861 homicidios dolosos (5.5 diarios)
◉ 1,853 personas privadas de la libertad (5.5 diarios)
◉ 6,562 vehículos robados (19.4 diarios)
◉ 1,585 personas detenidas (4.7 diarios)
◉ 110 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de agosto se registraron 51 homicidios para un promedio de 4.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 11 de agosto de 2025 se han abierto mil 853 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 253 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 157 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.1 diarios.