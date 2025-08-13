Informe diario: 9 detenidos, 2 homicidios y 13 vehículos robados el martes

Este martes 12 de agosto se registraron dos homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue hallada asesinada por la carretera Navolato–Altata, a la altura del poblado Bariometo. En Culiacán, otra persona fue encontrada sin vida en la carretera Culiacán–Tepuche, en la sindicatura de Tepuche.

En la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro, se registraron nueve denuncias, quedando debidamente registradas en Carpeta de Investigación.

También, un operativo en Colinas del Rey dejó 3 detenidos, armas, vehículos y fentanilo decomisado; y en otro enfrentamiento en la colonia Loma de Rodriguera hubo un saldo de seis detenidos y un menor abatido.

Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 132.