Informe diario: abaten a 3 y detienen a 10 en Culiacán y Rosario; 1 homicidio y 17 vehículos robados

Este jueves 6 de noviembre se registró un homicidio en Sinaloa, debido a la localización de una persona asesinada y con un mensaje en el poblado El Quemadito, en Culiacán.
También, en el Fraccionamiento Espacios Barcelona de Culiacán, las autoridades realizaron un operativo tras responder a una agresión a balazos que dejó cinco civiles detenidos, una persona abatida y un fuerte arsenal decomisado.
Dos civiles armados más fueron abatidos en Rosario tras un enfrentamiento con el Ejército en la comunidad de Ojo de Agua de Osuna; el operativo dejó también cinco detenidos.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 125 homicidios.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 17 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 285 asesinatos y 2 mil 206 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 6 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,285 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,206 personas privadas de la libertad (5.2 diarios)
◉ 8,135 vehículos robados (19.2 diarios)
◉ 1,868 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 25 homicidios para un promedio de 4.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 206 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 681 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 87 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.5 diarios.