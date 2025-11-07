Informe diario: abaten a 3 y detienen a 10 en Culiacán y Rosario; 1 homicidio y 17 vehículos robados

Este jueves 6 de noviembre se registró un homicidio en Sinaloa, debido a la localización de una persona asesinada y con un mensaje en el poblado El Quemadito, en Culiacán.

También, en el Fraccionamiento Espacios Barcelona de Culiacán, las autoridades realizaron un operativo tras responder a una agresión a balazos que dejó cinco civiles detenidos, una persona abatida y un fuerte arsenal decomisado.

Dos civiles armados más fueron abatidos en Rosario tras un enfrentamiento con el Ejército en la comunidad de Ojo de Agua de Osuna; el operativo dejó también cinco detenidos.

Con estos datos, noviembre se proyecta con 125 homicidios.