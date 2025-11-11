Informe diario: arranca la semana con 3 homicidios, una osamenta y 14 vehículos robados el lunes

Este lunes 10 de noviembre se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Ampliación Bicentenario y otra persona falleció a consecuencia de hechos violentos registrados en la colonia Benito Juárez; mientras que en Mazatlán se localizó a una mujer asesinada en la comunidad El Chilillo. La Fiscalía informó también sobre la localización de una osamenta en una zona enmontada perteneciente al municipio de Escuinapa. Con estos datos, noviembre se proyecta con 174 homicidios.

Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 14 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 318 asesinatos y 2 mil 209 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de noviembre de 2025 es de: ◉ 2,318 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 2,209 personas privadas de la libertad (5.2 diarios) ◉ 8,182 vehículos robados (19.2 diarios) ◉ 1,877 personas detenidas (4.4 diarios) ◉ 158 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.4 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 58 homicidios para un promedio de 5.8 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 6 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 209 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 776 denuncias ante la FGE.