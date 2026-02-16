Informe diario: asesinan a otro menor en Culiacán; cierra semana con 37 homicidios, 12% menos que la anterior

Este domingo 15 de febrero se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada por el camino de La Loma de Rodriguera a Tepuche; también un menor de 16 años y de oficio repartidor murió asesinado a balazos en Paseo Alameda, antes de llegar a Las Cerezas.
En Escuinapa, una persona fue localizada asesinada a la altura del poblado de Tecualilla y otra en el poblado La Tarjea. En Mocorito, una persona fue localizada privada de la vida en la localidad de El Nacimiento.
También se informó del fallecimiento de una persona herida en un hospital, quien perdió la vida tras recibir atención médica por hechos ocurridos el 13 de febrero de 2026, en la colonia Renato Vega, en Culiacán.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 153 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 828 asesinatos y 3 mil 311 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,828 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,311 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,699 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,287 personas detenidas (6.3 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 82 homicidios para un promedio de 5.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 15 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 560 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 311 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 199 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.3 diarios.