Informe diario: asesinan a otro menor en Culiacán; cierra semana con 37 homicidios, 12% menos que la anterior

Este domingo 15 de febrero se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada por el camino de La Loma de Rodriguera a Tepuche; también un menor de 16 años y de oficio repartidor murió asesinado a balazos en Paseo Alameda, antes de llegar a Las Cerezas.

En Escuinapa, una persona fue localizada asesinada a la altura del poblado de Tecualilla y otra en el poblado La Tarjea. En Mocorito, una persona fue localizada privada de la vida en la localidad de El Nacimiento.

También se informó del fallecimiento de una persona herida en un hospital, quien perdió la vida tras recibir atención médica por hechos ocurridos el 13 de febrero de 2026, en la colonia Renato Vega, en Culiacán.

Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 153 homicidios.