Informe diario: atacan a padre e hijo en Culiacán; 2 homicidios y 2 vehículos robados el sábado

Este sábado 21 de marzo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un joven de nombre Julio César fue asesinado en un taquería de la colonia Aeropuerto en Culiacán, tenía 31 años.

Otro hombre de nombre Luis Armando murió en un hospital, tras el ataque a balazos en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, y que dejó otras dos víctimas mortales.

En otros hechos violentos, un padre y su hijo fueron atacados a balazos en la colonia Díaz Ordaz de Culiacán; ambos fueron trasladados a un hospital para ser atendidos.

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 123 homicidios.