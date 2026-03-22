Informe diario: atacan a padre e hijo en Culiacán; 2 homicidios y 2 vehículos robados el sábado

Este sábado 21 de marzo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un joven de nombre Julio César fue asesinado en un taquería de la colonia Aeropuerto en Culiacán, tenía 31 años.
Otro hombre de nombre Luis Armando murió en un hospital, tras el ataque a balazos en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, y que dejó otras dos víctimas mortales.
En otros hechos violentos, un padre y su hijo fueron atacados a balazos en la colonia Díaz Ordaz de Culiacán; ambos fueron trasladados a un hospital para ser atendidos.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 123 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó dos denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 996 asesinatos y 3 mil 519 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,996 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,519 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,259 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,387 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 182 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 83 homicidios para un promedio de 4.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 671 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 519 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 325 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.5 diarios.