Informe diario: Atacan inmueble en Bellavista; 2 homicidios y 22 vehículos robados el jueves

Este jueves 4 de diciembre se registraron dos homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la sindicatura de Culiacancito. En Mazatlán, otra persona fue asesinada en una tienda de ropa en la colonia Francisco Villa.
Por otro lado, en la comunidad de Bellavista, en Culiacán, fue atacado un inmueble, dejando a una madre y su hija menor de edad heridas por quemaduras.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 101 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 18 nuevos robo de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 421 asesinatos y 2 mil 913 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 4 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,421 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,913 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,589 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,973 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 13 homicidios para un promedio de 3.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 294 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 913 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 85 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 21.3 diarios.