Informe diario: atacan patrulla en Mazatlán, 4 homicidios y 22 autos robados el jueves

Este jueves 28 de agosto se registraron dos homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se registró el hallazgo de una persona asesinada en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, El Tamarindo; otra más asesinada a balazos en la colonia Villa Verde; así como el fallecimiento de una persona en un hospital, tras haber resultado herida en hechos ocurridos en la colonia Ampliación 5 de Febrero.
En Navolato, se localizó a una persona asesinada sobre la carretera La Michoacana.
En Mazatlán se reportó el ataque con un explosivo a una patrulla de la policía municipal en la colonia Flores Magón; no hubo lesionados.
Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 120.
Por otro lado, el Secretariado federal agregó 22 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 918 asesinatos y mil 907 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 28 de agosto de 2025 es de:
◉ 1,918 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 1,907 personas privadas de la libertad (5.4 diarios)
◉ 6,810 vehículos robados (19.2 diarios)
◉ 1,636 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 111 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de agosto se registraron 108 homicidios para un promedio de 3.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de agosto de 2025 se han abierto mil 908 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 405 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.5 diarios.