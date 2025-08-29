Informe diario: atacan patrulla en Mazatlán, 4 homicidios y 22 autos robados el jueves

Este jueves 28 de agosto se registraron dos homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se registró el hallazgo de una persona asesinada en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, El Tamarindo; otra más asesinada a balazos en la colonia Villa Verde; así como el fallecimiento de una persona en un hospital, tras haber resultado herida en hechos ocurridos en la colonia Ampliación 5 de Febrero.

En Navolato, se localizó a una persona asesinada sobre la carretera La Michoacana.

En Mazatlán se reportó el ataque con un explosivo a una patrulla de la policía municipal en la colonia Flores Magón; no hubo lesionados.

Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 120.