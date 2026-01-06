Informe diario: balean casino de Lomas del Boulevard otra vez; 4 homicidios y 21 vehículos robados el lunes

Este lunes 5 de enero se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. Una persona fue asesinada en Culiacán, en la colonia Villas del Río.
Por otro lado, el director de Tránsito del municipio de Culiacán falleció en la sindicatura de Aguaruto, tras ser atacado a balazos en su camioneta cuando se dirigía a su trabajo, fue auxiliado por su hijo pero perdió la vida en el trayecto al hospital; la Fiscalía registró la carpeta de investigación por el delito de “homicidio por agresión a la autoridad”.
Se informa además sobre el fallecimiento de dos personas en hospitales: una de ellas ingresó el 4 de enero por un ataque a balazos en el fraccionamiento Los Ángeles, y la otra se encontraba recibiendo atención médica a raíz de un ataque ocurrido el 25 de diciembre de 2025. Ambos casos quedaron registrados en carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, con la fecha en que ocurrieron los hechos, según la FGE.
También esta madrugada, un casino ubicado en Lomas de Boulevard fue atacado a balazos de nuevo, así como una gasolinera ubicada en la colonia San Rafael.
Mientras que en Villa Juárez, Navolato, un enfrentamiento entre agentes de la FGE y civiles armados dejó una joven lesionada de bala.
Con estos datos, enero se proyecta con 211 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó 21 nuevas denuncias en la zona centro.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 5 de enero de 2026 es de:
◉ 2,621 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,984 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 9,117 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 2,017 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 164 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 34 homicidios para un promedio de 6.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 448 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 116 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 130 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 26 diarios.