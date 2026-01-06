Informe diario: balean casino de Lomas del Boulevard otra vez; 4 homicidios y 21 vehículos robados el lunes

Este lunes 5 de enero se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. Una persona fue asesinada en Culiacán, en la colonia Villas del Río.

Por otro lado, el director de Tránsito del municipio de Culiacán falleció en la sindicatura de Aguaruto, tras ser atacado a balazos en su camioneta cuando se dirigía a su trabajo, fue auxiliado por su hijo pero perdió la vida en el trayecto al hospital; la Fiscalía registró la carpeta de investigación por el delito de “homicidio por agresión a la autoridad”.

Se informa además sobre el fallecimiento de dos personas en hospitales: una de ellas ingresó el 4 de enero por un ataque a balazos en el fraccionamiento Los Ángeles, y la otra se encontraba recibiendo atención médica a raíz de un ataque ocurrido el 25 de diciembre de 2025. Ambos casos quedaron registrados en carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, con la fecha en que ocurrieron los hechos, según la FGE.

También esta madrugada, un casino ubicado en Lomas de Boulevard fue atacado a balazos de nuevo, así como una gasolinera ubicada en la colonia San Rafael.

Mientras que en Villa Juárez, Navolato, un enfrentamiento entre agentes de la FGE y civiles armados dejó una joven lesionada de bala.

Con estos datos, enero se proyecta con 211 homicidios.