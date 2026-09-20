Informe diario: capturan a 9 tras agresión en la sierra de Mazatlán; 2 homicidios, 1 hombre hallado sin vida y sin reporte de robos de vehículos

Este sábado 19 de septiembre se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Ahome, un hombre fue encontrado sin vida dentro de una camioneta Range Rover con reporte de robo pero las autoridades no han reportado las causas del fallecimiento.

En Culiacán, un mecánico de nombre Faustino Javier fue atacado a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas y murió posteriormente en el hospital como consecuencia de de las heridas.

También en Culiacán, un hombre de nombre José Carlos fue hallado en avanzado estado de descomposición en las inmediaciones del rancho San Román, a la salida sur de la ciudad.

En otros hechos, la Secretaría de Marina y elementos federales de la SSPC capturaron a 9 civiles armados, entre ellos una mujer y un menor de edad, tras sufrir una agresión en la zona serrana ubicada en los límites de Mazatlán con Durango; les aseguraron arsenal, fornituras y vehículos.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.