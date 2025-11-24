Informe diario: cierra semana con 23 homicidios, 36% menos que la anterior; y 179 vehículos robados

Este domingo 24 de noviembre se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue localizada asesinada en la carretera San Pedro a Campo Aníbal. En Culiacán, una mujer fue asesinada a balazos en un departamento en la colonia Infonavit Cañadas, respondía al nombre de Verónica y tenía 51 años.
En Mocorito, una mujer fue asesinada por su pareja con un arma de fuego en la colonia Salinas de Gortari, en la sindicatura de Pericos, también resultó herida su hija.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 147 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 16 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 373 asesinatos y 2 mil 811 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 23 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,373 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,811 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,401 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,940 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 113 homicidios para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 261 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 811 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 353 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.3 diarios.