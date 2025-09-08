Informe diario: cierra semana con 27 asesinatos, 31% menos que la anterior; y 130 vehículos robados

Este domingo 7 de septiembre se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán se localizó a una persona asesinada en la colonia Lomas de Imala y otra en la colonia Aquiles Serdán.
En Mazatlán, se confirmó la muerte de un joven menor de edad que había sido baleado en un camión urbano.
También se localizó a una persona en el interior de un canal ubicado en la comunidad de El Salto Grande, municipio de Elota, Sinaloa, cuya causa de muerte se encuentra aún pendiente por determinar.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 116.
Por otro lado, el Secretariado agregó 22 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 968 asesinatos y mil 942 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 7 de septiembre de 2025 es de:
◉ 1,968 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 1,942 personas privadas de la libertad (5.4 diarios)
◉ 7,008 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,668 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 112 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 27 homicidios para un promedio de 3.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de septiembre de 2025 se han abierto mil 942 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 130 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 18.6 diarios.