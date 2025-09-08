Informe diario: cierra semana con 27 asesinatos, 31% menos que la anterior; y 130 vehículos robados

Este domingo 7 de septiembre se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán se localizó a una persona asesinada en la colonia Lomas de Imala y otra en la colonia Aquiles Serdán.

En Mazatlán, se confirmó la muerte de un joven menor de edad que había sido baleado en un camión urbano.

También se localizó a una persona en el interior de un canal ubicado en la comunidad de El Salto Grande, municipio de Elota, Sinaloa, cuya causa de muerte se encuentra aún pendiente por determinar.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 116.