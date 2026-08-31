Informe diario: cierra semana con 30 muertes violentas, 25% menos que la anterior; 3 homicidios el domingo y 14 vehículos robados el fin de semana

Este domingo 30 de agosto se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía informó solo dos. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Los Alamitos, se desconoce su identidad hasta ahora.

En Escuinapa, el Subdirector de Tránsito Municipal, Miguel Antonio Zazueta Páez, fue asesinado en su domicilio en la colonia Infonavit Las Fuentes.

En Mazatlán, un hombre que había sido herido el pasado 27 de agosto en el Embarcadero de la Isla de la Piedra, falleció tras tres días de estar hospitalizado; se llamaba Alejandro, pero su muerte no fue incluida en el conteo diario de homicidios.

También en el puerto, dos hombres fueron heridos de bala en distintos puntos de la ciudad; el primero se registró en el acceso de playa paralelo al Estero del Yugo y el segundo en la colonia Valle del Ejido.

Además, dos expendios y una vivienda fueron atacados a balazos. Los ataques se registraron durante las primeras horas del domingo en Lomas del Ébano, Flores Magón y Veredas Residencial; no hay reporte de personas lesionadas.

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 151 muertes violentas.