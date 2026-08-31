Informe diario: cierra semana con 30 muertes violentas, 25% menos que la anterior; 3 homicidios el domingo y 14 vehículos robados el fin de semana

Este domingo 30 de agosto se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía informó solo dos. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Los Alamitos, se desconoce su identidad hasta ahora.
En Escuinapa, el Subdirector de Tránsito Municipal, Miguel Antonio Zazueta Páez, fue asesinado en su domicilio en la colonia Infonavit Las Fuentes.
En Mazatlán, un hombre que había sido herido el pasado 27 de agosto en el Embarcadero de la Isla de la Piedra, falleció tras tres días de estar hospitalizado; se llamaba Alejandro, pero su muerte no fue incluida en el conteo diario de homicidios.
También en el puerto, dos hombres fueron heridos de bala en distintos puntos de la ciudad; el primero se registró en el acceso de playa paralelo al Estero del Yugo y el segundo en la colonia Valle del Ejido.
Además, dos expendios y una vivienda fueron atacados a balazos. Los ataques se registraron durante las primeras horas del domingo en Lomas del Ébano, Flores Magón y Veredas Residencial; no hay reporte de personas lesionadas.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 151 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 14 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 773 muertes violentas y 4 mil 315 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,773 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,315 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,361 vehículos robados (17.2 diarios)
◉ 3,902 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 143 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 30 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 069 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 315 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 257 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.6 diarios.