Informe diario: cierra semana con 37 muertes violentas; sin homicidios y 3 hallazgos de restos en Concordia el domingo

Este domingo 14 de junio no se registraron homicidios dolosos en Sinaloa. Sin embargo, el colectivo de buscadoras Por las Voces Sin Justicia reportó el hallazgo de tres osamentas más en Concordia, con lo que suman cinco hallazgos en el mismo sitio.
En otros hechos, un joven fue atacado a balazos frente a un domicilio del sector Barrancos.
En Mazatlán, un hombre resultó herido a balazos por la policía tras tomar a su hija de dos años como rehén y, luego de liberarla, tratar de huir; el hecho ocurrió en la colonia Urías.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 154 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó siete nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 400 asesinatos y 3 mil 971 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de junio de 2026 es de:
◉ 3,402 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,971 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,523 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,669 personas detenidas (5.7 diarios)
◉ 193 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 72 muertes violentas para un promedio de 5.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 14 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 894 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 971 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 179 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.8 diarios.