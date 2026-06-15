Informe diario: cierra semana con 37 muertes violentas; sin homicidios y 3 hallazgos de restos en Concordia el domingo

Este domingo 14 de junio no se registraron homicidios dolosos en Sinaloa. Sin embargo, el colectivo de buscadoras Por las Voces Sin Justicia reportó el hallazgo de tres osamentas más en Concordia, con lo que suman cinco hallazgos en el mismo sitio.

En otros hechos, un joven fue atacado a balazos frente a un domicilio del sector Barrancos.

En Mazatlán, un hombre resultó herido a balazos por la policía tras tomar a su hija de dos años como rehén y, luego de liberarla, tratar de huir; el hecho ocurrió en la colonia Urías.

Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 154 muertes violentas.