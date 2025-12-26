Informe diario: concluye Navidad con un feminicidio en Culiacán y Sinaloa iguala homicidios de todo Noviembre

Este jueves 25 de diciembre se registró un homicidio en Sinaloa. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por feminicidio, tras el asesinato de una mujer presuntamente cometido por su expareja en la colonia Ampliación El Barrio en el municipio de Culiacán.

Por otro lado, un niño de 12 años resultó herido por uso de pirotecnia en la colonia Emiliano Zapata y fue trasladado al Hospital Pediátrico de Culiacán.

También, la policía aseguró más de 100 dosis de droga en un operativo en la colonia Estela Ortiz de Toledo en Culiacán; no hubo detenidos.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 184 homicidios.