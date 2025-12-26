Informe diario: concluye Navidad con un feminicidio en Culiacán y Sinaloa iguala homicidios de todo Noviembre

Este jueves 25 de diciembre se registró un homicidio en Sinaloa. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por feminicidio, tras el asesinato de una mujer presuntamente cometido por su expareja en la colonia Ampliación El Barrio en el municipio de Culiacán.
Por otro lado, un niño de 12 años resultó herido por uso de pirotecnia en la colonia Emiliano Zapata y fue trasladado al Hospital Pediátrico de Culiacán.
También, la policía aseguró más de 100 dosis de droga en un operativo en la colonia Estela Ortiz de Toledo en Culiacán; no hubo detenidos.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 184 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos ni la fiscalía agregó nueves denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 556 asesinatos y 2 mil 975 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 25 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,556 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,975 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 8,832 vehículos robados (18.7 diarios)
◉ 1,995 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 8.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 147 homicidios para un promedio de 6.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 24 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 423 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 975 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 328 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.1 diarios.