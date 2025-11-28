Informe diario: Dejan explosivos en la SSP de Mazatlán; 4 homicidios, restos óseos y 61 vehículos robados en 3 días

Este jueves 27 de noviembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la sindicatura de Aguaruto. En Navolato, una persona fue encontrada ultimada en la Autopista Licenciado Benito Juárez, en la sindicatura de San Pedro, y otra más por la carretera Culiacán–Navolato, a la altura de un negocio de pollos en San Pedro. En Choix, una persona fue localizada sin vida en el poblado Cieneguita de Núñez.

También se informa sobre la localización de restos óseos en el Estero de Juan José Ríos.

Por otro lado, ayer durante la noche un artefacto explosivo detonó en el estacionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, dejando al menos cuatro vehículos dañados y sin heridos.

Con estos datos, noviembre se proyecta con 150 homicidios.