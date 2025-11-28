Informe diario: Dejan explosivos en la SSP de Mazatlán; 4 homicidios, restos óseos y 61 vehículos robados en 3 días

Este jueves 27 de noviembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la sindicatura de Aguaruto. En Navolato, una persona fue encontrada ultimada en la Autopista Licenciado Benito Juárez, en la sindicatura de San Pedro, y otra más por la carretera Culiacán–Navolato, a la altura de un negocio de pollos en San Pedro. En Choix, una persona fue localizada sin vida en el poblado Cieneguita de Núñez.
También se informa sobre la localización de restos óseos en el Estero de Juan José Ríos.
Por otro lado, ayer durante la noche un artefacto explosivo detonó en el estacionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, dejando al menos cuatro vehículos dañados y sin heridos.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 150 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 61 nuevos robos de vehículos durante los últimos 3 días.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 395 asesinatos y 2 mil 826 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,395 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,826 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,469 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,957 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 135 homicidios para un promedio de 5.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 277 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 826 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 421 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.6 diarios.