Informe diario: detienen a 14 en San Ignacio; 5 homicidios y 5 vehículos robados el sábado

Este sábado 28 de febrero se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona murió tras un ataque a balazos en un restaurante de la localidad de El Diez, donde también resultó herido su hijo. En Escuinapa, dos personas fueron localizadas asesinadas en el Ejido La Campana. En Mazatlán, una motociclista fue asesinado tras ser perseguido a balazos en la colonia Palos Prietos, se llamaba Jorge Alexis y tenía 28 años; y una persona más fue asesinada en la colonia Montuosa.

En otros hechos, 14 civiles armados fueron detenidos tras un enfrentamiento con autoridades en el municipio de San Ignacio, dos de ellos resultaron heridos y se les aseguraron 19 armas largas, 93 explosivos y cinco vehículos.

Con estos datos, febrero de 2026 se convirtió en el segundo febrero más alto de la historia en materia de homicidios; solo por debajo de los 208 registrados en 2010.