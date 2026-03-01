Informe diario: detienen a 14 en San Ignacio; 5 homicidios y 5 vehículos robados el sábado

Este sábado 28 de febrero se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona murió tras un ataque a balazos en un restaurante de la localidad de El Diez, donde también resultó herido su hijo. En Escuinapa, dos personas fueron localizadas asesinadas en el Ejido La Campana. En Mazatlán, una motociclista fue asesinado tras ser perseguido a balazos en la colonia Palos Prietos, se llamaba Jorge Alexis y tenía 28 años; y una persona más fue asesinada en la colonia Montuosa.
En otros hechos, 14 civiles armados fueron detenidos tras un enfrentamiento con autoridades en el municipio de San Ignacio, dos de ellos resultaron heridos y se les aseguraron 19 armas largas, 93 explosivos y cinco vehículos.
Con estos datos, febrero de 2026 se convirtió en el segundo febrero más alto de la historia en materia de homicidios; solo por debajo de los 208 registrados en 2010.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos, pero la Fiscalía agregó cinco denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 892 asesinatos y 3 mil 346 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,892 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,346 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,953 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,308 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 146 homicidios para un promedio de 5.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 28 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 609 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 346 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 453 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 16.2 diarios.