Informe diario: detienen a 2 tras enfrentamiento en Culiacán; 2 homicidios y 8 vehículos robados el jueves

Este jueves 16 de julio se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un hombre murió tras resultar gravemente herido en un ataque en UrbiVilla del Prado; y en Mazatlán, un hombre fue perseguido y asesinado a balazos en la colonia Independencia, se desconoce su identidad hasta ahora.

En otros hechos, un ataque a elementos de la Guardia Nacional en el sector Villa Universidad de Culiacán dejó dos civiles armados detenidos y el aseguramiento de una vivienda.

También, una mujer de nombre Wendy de 26 años fue detenida; se le acusa de participar en el asesinato de un hombre y lesionar a tres mujeres en un ataque en Jardines de la Sierra en Culiacán ocurrido en junio pasado.

Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 145 muertes violentas.