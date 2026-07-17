Informe diario: detienen a 2 tras enfrentamiento en Culiacán; 2 homicidios y 8 vehículos robados el jueves

Este jueves 16 de julio se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un hombre murió tras resultar gravemente herido en un ataque en UrbiVilla del Prado; y en Mazatlán, un hombre fue perseguido y asesinado a balazos en la colonia Independencia, se desconoce su identidad hasta ahora.
En otros hechos, un ataque a elementos de la Guardia Nacional en el sector Villa Universidad de Culiacán dejó dos civiles armados detenidos y el aseguramiento de una vivienda.
También, una mujer de nombre Wendy de 26 años fue detenida; se le acusa de participar en el asesinato de un hombre y lesionar a tres mujeres en un ataque en Jardines de la Sierra en Culiacán ocurrido en junio pasado.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 145 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó ocho nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 564 muertes violentas y 4 mil 156 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 16 de julio de 2026 es de:
◉ 3,564 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,156 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,998 vehículos robados (17.8 diarios)
◉ 3,727 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 207 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 75 muertes violentas para un promedio de 4.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 16 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 968 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 156 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 164 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 10.3 diarios.