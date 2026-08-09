Informe diario: detienen a 28 en El Roble, Mazatlán; 4 homicidios y sin reporte de autos robados el sábado

Este sábado 8 de agosto se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, un canadiense de nombre Rafael fue asesinado en una casa rodante en la sindicatura de El Quelite, pero este homicidio no fue incluido en el reporte diario de la FGE; y una pareja fue asesinada en una casa en la sindicatura de Villa Unión tras un ataque armado que dejó otra persona herida.
También en Mazatlán, un hombre fue hallado asesinado y con huellas de violencia en el Ejido El Venadillo, por la carretera internacional; se desconoce su identidad hasta ahora.
En otros hechos, las autoridades reportaron la detención de 28 personas, dos mujeres entre ellas, en la comunidad de El Roble, en Mazatlán; les aseguraron 15 armas largas, más de 3 mil cartuchos y equipo táctico
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 128 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 660 muertes violentas y 4 mil 278 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,660 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,278 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,160 vehículos robados (17.4 diarios)
◉ 3,821 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 33 muertes violentas para un promedio de 4.1 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 8 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 026 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 278 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 56 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.0 diarios.