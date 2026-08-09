Informe diario: detienen a 28 en El Roble, Mazatlán; 4 homicidios y sin reporte de autos robados el sábado

Este sábado 8 de agosto se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, un canadiense de nombre Rafael fue asesinado en una casa rodante en la sindicatura de El Quelite, pero este homicidio no fue incluido en el reporte diario de la FGE; y una pareja fue asesinada en una casa en la sindicatura de Villa Unión tras un ataque armado que dejó otra persona herida.

También en Mazatlán, un hombre fue hallado asesinado y con huellas de violencia en el Ejido El Venadillo, por la carretera internacional; se desconoce su identidad hasta ahora.

En otros hechos, las autoridades reportaron la detención de 28 personas, dos mujeres entre ellas, en la comunidad de El Roble, en Mazatlán; les aseguraron 15 armas largas, más de 3 mil cartuchos y equipo táctico

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 128 muertes violentas.