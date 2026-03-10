Informe diario: detienen a célula de ‘Los Mayos’; 1 homicidio, 1 hallazgo de restos y 8 vehículos robados el lunes

Este lunes 9 de marzo se registró un homicidio doloso en Sinaloa, debido a la localización de una persona asesinada tras un ataque a balazos en la Avenida los Laureles en Culiacán.
También, un colectivo de buscadoras informó sobre la localización de restos óseos en un camino que conduce al poblado El Alata, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.
Por otro lado, las autoridades informaron de la detención de una célula perteneciente a la facción de “Los Mayos” tras diversos operativos en Culiacán; les fueron aseguradas casi 600 pastillas de fentanilo, armas, drogas y dinero.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 117 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 8 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 947 asesinatos y 3 mil 484 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 9 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,947 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,484 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 10,086 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,344 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 2.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 34 homicidios para un promedio de 3.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 9 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 626 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 484 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 152 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 16.9 diarios.