Informe diario: detienen a célula de ‘Los Mayos’; 1 homicidio, 1 hallazgo de restos y 8 vehículos robados el lunes

Este lunes 9 de marzo se registró un homicidio doloso en Sinaloa, debido a la localización de una persona asesinada tras un ataque a balazos en la Avenida los Laureles en Culiacán.

También, un colectivo de buscadoras informó sobre la localización de restos óseos en un camino que conduce al poblado El Alata, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.

Por otro lado, las autoridades informaron de la detención de una célula perteneciente a la facción de “Los Mayos” tras diversos operativos en Culiacán; les fueron aseguradas casi 600 pastillas de fentanilo, armas, drogas y dinero.

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 117 homicidios.