Informe diario: explosivo hiere a hombre en Escuinapa; 1 homicidio y 3 vehículos robados el sábado

Este sábado 11 de julio se registró un homicidio doloso en Sinaloa. En Culiacán, un hombre fue asesinado dentro de un vehículo en la colonia Lombardo Toledano, Culiacán; la víctima no ha sido identificada.

Además, una persecución y tiroteo entre elementos de seguridad pública federal y civiles armados en la salida norte de Culiacán dejó como saldo varios vehículos dañados por ponchallantas.

En otros hechos, un hombre de nombre Javier resultó herido por las esquirlas de un explosivo en Escuinapa; tiene 27 años.

Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 130 muertes violentas.