Informe diario: explosivo hiere a hombre en Escuinapa; 1 homicidio y 3 vehículos robados el sábado

Este sábado 11 de julio se registró un homicidio doloso en Sinaloa. En Culiacán, un hombre fue asesinado dentro de un vehículo en la colonia Lombardo Toledano, Culiacán; la víctima no ha sido identificada.
Además, una persecución y tiroteo entre elementos de seguridad pública federal y civiles armados en la salida norte de Culiacán dejó como saldo varios vehículos dañados por ponchallantas.
En otros hechos, un hombre de nombre Javier resultó herido por las esquirlas de un explosivo en Escuinapa; tiene 27 años.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 130 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó tres denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 535 muertes violentas y 4 mil 147 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de julio de 2026 es de:
◉ 3,535 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,147 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 11,954 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,706 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 205 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 46 muertes violentas para un promedio de 4.6 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 11 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 961 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 147 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 119 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 11.9 diarios.