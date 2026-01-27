Informe diario: Fiscalía omite contar como homicidio cuerpo mutilado del Tres Ríos; 1 homicidio, 1 hallazgo de restos y 12 vehículos robados el lunes

Este lunes 26 de enero se registró un homicidio doloso en Sinaloa pero la Fiscalía no lo reportó así al Secretariado federal. Por la mañana, un hombre fue dejado asesinado, mutilado y desollado sobre el boulevard Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, municipio de Culiacán.

También se registró el hallazgo de restos óseos en el interior del panteón de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, “El Tamarindo”, en el municipio de Culiacán.

Ya por la noche, se reportó una agresión a la policía estatal en el sector norte de la ciudad, tras una persecución en la que los delincuentes huyeron, las autoridades aseguraron un vehículo con reporte de robo y armamento.

Con estos datos, enero se proyecta con 172 homicidios.