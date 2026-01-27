Informe diario: Fiscalía omite contar como homicidio cuerpo mutilado del Tres Ríos; 1 homicidio, 1 hallazgo de restos y 12 vehículos robados el lunes

Este lunes 26 de enero se registró un homicidio doloso en Sinaloa pero la Fiscalía no lo reportó así al Secretariado federal. Por la mañana, un hombre fue dejado asesinado, mutilado y desollado sobre el boulevard Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, municipio de Culiacán.
También se registró el hallazgo de restos óseos en el interior del panteón de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, “El Tamarindo”, en el municipio de Culiacán.
Ya por la noche, se reportó una agresión a la policía estatal en el sector norte de la ciudad, tras una persecución en la que los delincuentes huyeron, las autoridades aseguraron un vehículo con reporte de robo y armamento.
Con estos datos, enero se proyecta con 172 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 12 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 731 asesinatos y 3 mil 166 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 26 de enero de 2026 es de:
◉ 2,731 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,166 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,395 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 2,059 personas detenidas (4.1 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 144 homicidios para un promedio de 5.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 519 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 166 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en enero se han registrado 492 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 18.9 diarios.