Informe diario: hieren a 3 en Culiacán; 2 homicidios el sábado y 1 vehículo robado en la zona centro

El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía reportó solo una denuncia.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 370 asesinatos y 2 mil 811 personas privadas de la libertad.



Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.7 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 110 homicidios para un promedio de 5 diarios.



Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 261 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 811 denuncias ante la FGE.