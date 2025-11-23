Informe diario: hieren a 3 en Culiacán; 2 homicidios el sábado y 1 vehículo robado en la zona centro

Este sábado 22 de noviembre se registraron dos homicidios en Sinaloa. En Culiacán una persona fue asesinada en un negocio de la colonia Rincón Real, y otra más fue hallada atada y asesinada en el fraccionamiento Granada Residencial.
Además, tres personas fueron ingresadas heridas en distintos hospitales de Culiacán durante la noche.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 150 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía reportó solo una denuncia.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 370 asesinatos y 2 mil 811 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 22 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,370 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,811 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,386 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,940 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 110 homicidios para un promedio de 5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 261 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 811 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 338 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.4 diarios.