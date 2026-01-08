Informe diario: hieren a mujer en Culiacán; 2 homicidios y restos y 2 cuerpos en La Palma, Navolato, este miércoles

Este miércoles 7 de enero se registraron dos homicidios en Sinaloa, además del hallazgo de restos óseos y dos cuerpos en estado de descomposición en La Palma, Navolato, por parte del colectivo de buscadoras Madres en Lucha.

El primer asesinato se registró en la comunidad de Villa Juárez en Navolato y ya por la noche fue localizada una persona carbonizada en la colonia Ampliación 5 de Febrero, en Culiacán.

En otros hechos de alto impacto, un menor de edad fue detenido tras agredir a una mujer y a las autoridades a balazos y tratar de huir en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en el lugar quedó una camioneta de redilas baleada.

Con estos datos, enero se proyecta con 217 homicidios.