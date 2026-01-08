Informe diario: hieren a mujer en Culiacán; 2 homicidios y restos y 2 cuerpos en La Palma, Navolato, este miércoles

Este miércoles 7 de enero se registraron dos homicidios en Sinaloa, además del hallazgo de restos óseos y dos cuerpos en estado de descomposición en La Palma, Navolato, por parte del colectivo de buscadoras Madres en Lucha.
El primer asesinato se registró en la comunidad de Villa Juárez en Navolato y ya por la noche fue localizada una persona carbonizada en la colonia Ampliación 5 de Febrero, en Culiacán.
En otros hechos de alto impacto, un menor de edad fue detenido tras agredir a una mujer y a las autoridades a balazos y tratar de huir en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en el lugar quedó una camioneta de redilas baleada.
Con estos datos, enero se proyecta con 217 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía del Estado agregó 10 nuevas denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 636 asesinatos y 3 mil 126 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 7 de enero de 2026 es de:
◉ 2,636 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,126 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 9,165 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 2,020 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 164 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 49 homicidios para un promedio de 7.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 7 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 460 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 126 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 157 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 22.4 diarios.