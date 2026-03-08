Informe diario: hila Sinaloa 2 días sin homicidios pero con 6 hallazgos de restos en fosas en Elota y Navolato

Este sábado 6 de marzo no se registraron homicidios dolosos en Sinaloa. Es el segundo día consecutivo con este delito sin incidencias. Sin embargo, se han registrado 6 hallazgos de cuerpos y restos óseos en fosas clandestinas, 5 en Elota y 1 en Villa Juárez, Navolato.
En otros hechos, un interno del Centro de Internamiento para Adolescente en Culiacán se fugó ayer por la tarde, las autoridades activaron un operativo para localizarlo pero hasta el momento no han tenido éxito.
También en Aguaruto, las autoridades aseguraron tres vehículos abandonados con reporte de robo, en su interior hallaron tres armas y cartuchos útiles.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 128 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó una denuncia en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 942 asesinatos y 3 mil 482 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 7 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,942 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,482 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,041 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,331 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 28 homicidios para un promedio de 4.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 7 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 626 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 482 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 107 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.3 diarios.