Informe diario: intentan quemar hotel en Culiacán; 5 homicidios y 18 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 3 de diciembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la sindicatura de Aguaruto, otra en la colonia 7 Gotas y una más en la colonia Las Cucas. En Navolato, una persona fue encontrada ultimada en Villa Juárez. En San Ignacio, otra persona fue asesinada en la colonia Feliciano Roque. En otro hecho relevante, las autoridades detuvieron a dos personas en un hotel de Culiacán tras un intento de incendio en uno de los cuartos. Con estos datos, diciembre se proyecta con 114 homicidios.

El Secretariado Federal agregó 18 nuevos robo de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 419 asesinatos y 2 mil 839 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de diciembre de 2025 es de: ◉ 2,419 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 2,839 personas privadas de la libertad (6.4 diarios) ◉ 8,567 vehículos robados (19.1 diarios) ◉ 1,970 personas detenidas (4.4 diarios) ◉ 159 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 11 homicidios para un promedio de 3.7 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 291 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 839 denuncias ante la FGE.